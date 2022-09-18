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    Kocaeli'de asansörde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

    Gebze ilçesinde misafirliğe giden 9 kişilik aile, 8 kişilik asansöre binince asansör arızalandı. Mahsur kalan aile, 1 saat süren çalışmayla kurtarıldı.
    • 18.09.2022 - 07:32
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    Kocaeli'de asansörde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Arapçeşme Mahallesi'nde misafirliğe gittikleri apartmanda 8 kişilik asansöre aynı aileden 9 kişi bindi. Bunun üzerine asansör, birinci ve ikinci kat arasında arızalandı.

    Kilitlenen asansör açılamadı

    AA'nın haberine göre; apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Asansörü açamayan ekipler, durumu asansör firmasına bildirdi. Firma çalışanları da kilitlenen asansöre müdahale edemedi.

    Kocaeli de asansörde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı #1

    Balyoz ve hilti ile duvar kırıldı

    Bunun üzerine itfaiye ekibi, balyoz ve hilti yardımıyla asansör kapısının üzerindeki duvarı kırdı.

    Kocaeli de asansörde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı #2

    Kocaeli de asansörde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı #3

    Kocaeli de asansörde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı #4

    1 saatlik çalışmayla kurtarıldılar

    Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda aileyi kurtardı. Aile, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

    Kocaeli de asansörde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı #5


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