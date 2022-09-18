Kocaeli'de asansörde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Gebze ilçesinde misafirliğe giden 9 kişilik aile, 8 kişilik asansöre binince asansör arızalandı. Mahsur kalan aile, 1 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Arapçeşme Mahallesi'nde misafirliğe gittikleri apartmanda 8 kişilik asansöre aynı aileden 9 kişi bindi. Bunun üzerine asansör, birinci ve ikinci kat arasında arızalandı.

Kilitlenen asansör açılamadı

AA'nın haberine göre; apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Asansörü açamayan ekipler, durumu asansör firmasına bildirdi. Firma çalışanları da kilitlenen asansöre müdahale edemedi.

Balyoz ve hilti ile duvar kırıldı

Bunun üzerine itfaiye ekibi, balyoz ve hilti yardımıyla asansör kapısının üzerindeki duvarı kırdı.

1 saatlik çalışmayla kurtarıldılar

Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda aileyi kurtardı. Aile, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.