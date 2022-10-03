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    Kocaeli'de asker eğlencesinde kavga

    Gebze ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada bir genç, tabanca ile yaralandı.
    • 03.10.2022 - 02:57
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    Kocaeli'de asker eğlencesinde kavga

    Beylikbağı Mahallesi Vatan Caddesi'nde, asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

    Kavgada E.Ş. (20) kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından tabancayla yaralandı.
    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Yaralı gencşin durumu iyi

    AA'nın aktardığına göre; sağlık ekibince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilen E.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Mahallede ve hastane çevresinde tedbir alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kocaeli de asker eğlencesinde kavga #1

    Kocaeli de asker eğlencesinde kavga #2


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