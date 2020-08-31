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    Kocaeli'de asker eğlencesine açılan ateşte 11 kişi yaralandı

    Kandıra ilçesinde asker uğurlama eğlencesine tüfekle ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı.
    • AA
    • 31.08.2020 - 06:01
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    Kocaeli'de asker eğlencesine açılan ateşte 11 kişi yaralandı

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi Tekeli mevkisinde yapılan asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    Bunun sonrasında kalabalığa kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı.

    11 KİŞİ YARALANDI

    Saçmaların isabet etmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Yakınları tarafından Kandıra Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, tedaviye alındı.

    Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri, ateş eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kocaeli'de asker eğlencesine açılan ateşte 11 kişi yaralandı VİDEO


    Kocaeli de asker eğlencesine açılan ateşte 11 kişi yaralandı #1

    Kocaeli de asker eğlencesine açılan ateşte 11 kişi yaralandı #2

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