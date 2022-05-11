Asker uğurlama konvoyu oluşturan grup, Derince Tüneli’ni kapatarak trafiği durdurdu. Şahıslardan biri kurusıkı tabancayla ateş açarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde asker eğlencesi için konvoy oluşturan şahıslar, trafiği birbirine kattı.

Şahıslar, D-100 kara yolunda Derince Tüneli’nde kontak kapatıp trafiği kapadı.

DHA’nın haberine göre; şahıslardan biri kurusıkı tabancasını çıkarıp havaya ateş açtı.

Olay anları kamerada

O anlar, trafikteki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Trafikteki diğer sürücüler, kornalara basarak olaya tepki gösterdi.

Kocaeli’de asker konvoyu tüneli kapattı, havaya ateş açtı VİDEO



Polis ekipleri, silahı ateşleyen şahsı tespit etti

Çekilen görüntüler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Görüntüleri mercek altına alan ekipler, silahı ateşleyen şahsın B.A. olduğunu belirledi.

Yakalanan B.A. hakkında adli işlem uygulanırken, olayda kullanılan kurusıkı tabancaya el konuldu.