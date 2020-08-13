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    Kocaeli'de askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı

    Jandarma personelini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması üzerine, araçlarda bulunan 10'un üzerinde kişi yaralandı.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 13:55
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    Kocaeli'de askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı

    Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi'nde, jandarmaları taşıyan 41 KL 239 plakalı midibüs ile karşı yönden gelen 41 ABH 038 plakalı otomobil çarpıştı.

    Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi.

    ÇOK SAYIDA YARALI VAR

    Vatandaşlar, yaralanan jandarmaları araçtan çıkardı. Yaralılar yere yatırılırken, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

    Yaralanan jandarmaların güneşten etkilenmemesi için çevredekiler üzerlerine çarşaf tuttu. Kazada iki araçtaki 10'un üzerindeki kişinin yaralandığı öğrenildi.

    Kocaeli'de askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı

    Kocaeli de askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı #1

    Kocaeli de askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı #2

    Kocaeli de askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı #3

    Kocaeli de askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı #4

    Kocaeli de askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı #5

    Kocaeli de askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı #6

    Kocaeli de askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı #7

    Kocaeli de askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı #8

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