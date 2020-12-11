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Kocaeli'de avukat cübbeli şüpheli, adliyede aileyi dolandırmak isterken yakalandı

Kocaeli'de avukat cübbeli şüpheli, adliyede aileyi dolandırmak isterken yakalandı

Kendisini 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı avukatı' olarak tanıtarak bir aileyi dolandırmak isteyen S.B., gözaltına alındı.