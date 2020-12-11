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- Kocaeli'de avukat cübbeli şüpheli, adliyede aileyi dolandırmak isterken yakalandı
Kocaeli'de avukat cübbeli şüpheli, adliyede aileyi dolandırmak isterken yakalandı
Kendisini 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı avukatı' olarak tanıtarak bir aileyi dolandırmak isteyen S.B., gözaltına alındı.
- DHA
- 11.12.2020 - 17:20
Kocaeli Adliyesi'ne avukat cübbesiyle gelen S.B., kendisini 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı avukatı' olarak tanıtarak Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir duruşmaya girdi.
Duruşmanın ardından oğlu cezaevinde kalan ailenin yanına giden S.B., 'Oğlunuzun koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıkmasını sağlarım' yalanını söyledi.
DURUM ANLAŞILINCA GÖZALTINA ALINDI
S.B., ailenin dolandırıcı olmasından şüphelenip polise haber vermesiyle yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Benzer suçlardan 5 sabıka kaydı olduğu öğrenilen S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.