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Kocaeli'de ayağını gazdan çekmeyince önce araca, sonra direğe çarptı

Kocaeli'de ayağını gazdan çekmeyince önce araca, sonra direğe çarptı

Darıca'da otomobiliyle sokak arasından caddeye çıkmak isteyen sürücü, önce caddedeki başka bir otomobille çarpıştı, daha sonra da elektrik direğine çarptı. Kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.