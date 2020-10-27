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    Kocaeli’de aynı evde kalan 17 kaçak göçmen yakalandı

    5’i Pakistan, 12’si Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen işlemleri için İl Göç İdaresi’ne götürüldü.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 13:39
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    Kocaeli’de aynı evde kalan 17 kaçak göçmen yakalandı

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'nin Tatlıkuyu Mahallesi’ndeki eve baskın düzenledi.

    BARINMASINA İMKAN SAĞLAYAN KİŞİ GÖZALTINDA

    Aynı evde kalan 5’i Pakistan, 12’si Afganistan uyruklu 17 kişi yakalandı. Kaçak göçmenlerin barınmasına imkan sağlayan Y.A. da gözaltına alındı.

    GÖÇ İDARESİNE GÖTÜRÜLDÜLER

    Kaçaklar, işlemleri için İl Göç İdaresi’ne götürüldü.

    Kocaeli’de aynı evde kalan 17 kaçak göçmen yakalandı #1

    Kocaeli’de aynı evde kalan 17 kaçak göçmen yakalandı #2

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