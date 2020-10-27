- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli’de aynı evde kalan 17 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli’de aynı evde kalan 17 kaçak göçmen yakalandı
5’i Pakistan, 12’si Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen işlemleri için İl Göç İdaresi’ne götürüldü.
- DHA
- 27.10.2020 - 13:39
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'nin Tatlıkuyu Mahallesi’ndeki eve baskın düzenledi.
BARINMASINA İMKAN SAĞLAYAN KİŞİ GÖZALTINDA
Aynı evde kalan 5’i Pakistan, 12’si Afganistan uyruklu 17 kişi yakalandı. Kaçak göçmenlerin barınmasına imkan sağlayan Y.A. da gözaltına alındı.
GÖÇ İDARESİNE GÖTÜRÜLDÜLER
Kaçaklar, işlemleri için İl Göç İdaresi’ne götürüldü.