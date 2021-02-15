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    Kocaeli'de ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü

    Gölcük ilçesinde, Halim E. ile 4 yıldır aynı evi paylaşan ve ayrılmak isteyen Hacer Çetin, sevgisili tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 15.02.2021 - 22:54
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    Kocaeli'de ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü

     

    Gölcük Şirinköy Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede yaklaşık 4 yıldır erkek arkadaşı Halim E.(53) ile birlikte yaşayan Hacer Çetin(36), ayrılmak istedi. Bunun üzerine Halim E. ve Hacer Çetin arasında tartışma çıktı.

    EŞYALARINI TOPLARKEN KURŞUN YAĞDIRDI

    Tartışmanın büyümesi üzerine Halim E., eşyalarını toplamaya başlayan Hacer Çetin’e, tabanca ile 4 el ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Halim E. ise kaçarak site içerisindeki başka bir daireye saklandı.

    Kocaeli de ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü #1

    KADIN HAYATINI KAYBETTİ, SEVGİLİSİ YAKALANDI

    Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu belirlenen Hacer Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada polis ekipleri, Halim E.’nin saklandığı yeri tespit ederek, gözaltına aldı. Polisin evdeki olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından Hacer Çetin’in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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