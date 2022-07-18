Kocaeli'de baba ve oğlu parkta tabancayla vuruldu

Kocaeli'de baba ve oğlu parkta tabancayla vuruldu

Darıca ilçesinde parkta oturan baba ve oğluna otomobilden tabancayla ateş açıldı. Yaralanan Ebubekir Önal ve 19 yaşındaki oğlu Tuğrul Bey Önal tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Karaaslan Caddesi’ndeki parkta caddeye yakın bir yerde oturan Ebubekir Önal ve oğlu Tuğrul Bey Önal’a, yoldan geçen bir otomobilden tabancayla ateş açıldı.

Yaralanan baba ve oğlunu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ebubekir Önal Fatih Devlet Hastanesi’ne, Tuğrul Bey Önal ise Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunmuyor

Tedavi altına alınan baba ve oğlunun hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, otomobili kullanan ve tabancayla ateş eden kişinin kimliklerini belirledi.

Polis soruşturma başlattı

DHA'nın haberine göre polis, otomobille olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.





















