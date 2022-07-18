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    Kocaeli'de baba ve oğlu parkta tabancayla vuruldu 

    Darıca ilçesinde parkta oturan baba ve oğluna otomobilden tabancayla ateş açıldı. Yaralanan Ebubekir Önal ve 19 yaşındaki oğlu Tuğrul Bey Önal tedavi altına alındı.
    • 18.07.2022 - 21:53
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    Kocaeli'de baba ve oğlu parkta tabancayla vuruldu 

    Kocaeli'nin Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Karaaslan Caddesi’ndeki parkta  caddeye yakın bir yerde oturan Ebubekir Önal ve oğlu Tuğrul Bey Önal’a, yoldan geçen bir otomobilden tabancayla ateş açıldı.

    Yaralanan baba ve oğlunu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

    Ebubekir Önal Fatih Devlet Hastanesi’ne, Tuğrul Bey Önal ise Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Hayati tehlikeleri bulunmuyor

    Tedavi altına alınan baba ve oğlunun hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.

    Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, otomobili kullanan ve tabancayla ateş eden kişinin kimliklerini belirledi.

    Polis soruşturma başlattı

    DHA'nın haberine göre polis, otomobille olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Kocaeli de baba ve oğlu parkta tabancayla vuruldu  #1

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