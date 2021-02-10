Kocaeli’de babaanne ve torunu sobadan zehirlenerek öldü

Kocaeli’de babaanne ve torunu sobadan zehirlenerek öldü

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen babaanne ve 12 yaşındaki torunu, kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi, Yeşil Sokak’taki evde kalan Saadet Kurtaran (63) ve 12 yaşındaki torunu Kadir Kurtaran'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek için geldiklerinde babaanne ve torununu hareketsiz halde buldu.

Evdeki duman ve is kokusunu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından babaanne ve torunu ambulans ile Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Babaanne Saadet Kurtaran ve torunu Kadir Kurtaran, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.