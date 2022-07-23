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- Kocaeli'de babasının kullandığı aracın altında kalan kız hayatını kaybetti
Kocaeli'de babasının kullandığı aracın altında kalan kız hayatını kaybetti
Darıca ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu, babasının park etmeye çalıştığı midibüsün kapısı açılınca aşağı düştü. Bu esnada aracın altında kalan minik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- 23.07.2022 - 13:44
- Güncelleme : 23.07.2022 - 14:35
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Ömer K. (41) isimli şahıs, 35 BFD 701 plakalı misibüsü yol kenarına park etmek için harekete geçti.
5 yaşındaki kız, kapı açılınca aracın altında kaldı
Bu sırada midibüsün kapısının açılmasıyla birlikte Ömer K.’nın kızı E.K. (5), aşağıya düşerek aracın altında kaldı. Kızının düştüğünü gören baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik E.K.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Minik kız müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Ardından ambulansa alınan E.K. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Minik E.K., yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.