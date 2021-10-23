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    Kocaeli'de balık yüklü kamyonette 53 kilo skunk ele geçirildi

    Polis ekiplerince takibe alınıp, durdurulan balık yüklü kamyonette narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın tabanına gizlenmiş 53 kilo skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 23.10.2021 - 19:33
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 19:48
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    Kocaeli'de balık yüklü kamyonette 53 kilo skunk ele geçirildi

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda İstanbul’a gitmekte olan bir kamyoneti takibe aldı.

    Polis ekipleri, kamyoneti durdurarak emniyet müdürlüğünün otoparkına çekti.

    Balık yüklü kamyonette narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine kamyonetin taban kısmındaki bölüm kesilerek ortaya çıkarıldı.

    UYUŞTURUCUYU BALIKLARIN ALTINA SAKLADILAR

    Aracın tabanına paketler halinde konulan 53 kilo skunk ele geçirildi. Narkotik köpeğine yakalanmamak için yapılan taktik yetersiz kalırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Kocaeli'de balık yüklü kamyonette 53 kilo skunk ele geçirildi VİDEO

    Kocaeli de balık yüklü kamyonette 53 kilo skunk ele geçirildi #1

    Kocaeli de balık yüklü kamyonette 53 kilo skunk ele geçirildi #2

    Kocaeli de balık yüklü kamyonette 53 kilo skunk ele geçirildi #3

    Kocaeli de balık yüklü kamyonette 53 kilo skunk ele geçirildi #4

    Kocaeli de balık yüklü kamyonette 53 kilo skunk ele geçirildi #5

    Kocaeli de balık yüklü kamyonette 53 kilo skunk ele geçirildi #6

    Kocaeli de balık yüklü kamyonette 53 kilo skunk ele geçirildi #7

    Kocaeli de balık yüklü kamyonette 53 kilo skunk ele geçirildi #8

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