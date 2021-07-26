Kocaeli'de evinin balkonundan düşen 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu, evinin altında bulunan marketin tentesi kurtardı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde akşam saatlerinde 4 yaşındaki M.E. isimli yabancı uyruklu çocuk, evinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek düştü.

4 yaşındaki çocuk, önce binanın giriş katında bulunan marketin tentesinin üzerine, daha sonra da yere düştü.

Gelen sesi duyan market sahibi, hemen küçük çocuğun yardımına koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

''TENTELERİ KAPATMAYA GEREK DUYMADIM''

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan M.E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayı anlatan market sahibi, “Akşam üzeriydi. Ben tentelerimi kapatmaya gerek duymadım. Ben karşıda otururken çocuğun orada oynadığını gördüm. Yukarı tırmanmaya çalışırken bir anda dengesini kaybetti. Tentenin üzerine düştü, tente hızını kesti. Daha sonra yere düştü. Allah’tan ciddi bir şey olmadı” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de balkondan düşen çocuğu marketin tentesi kurtardı VİDEO

