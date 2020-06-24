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    Kocaeli'de bankadan zorla para çektireceklerdi

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darbettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 24.06.2020 - 05:44
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    Kocaeli'de bankadan zorla para çektireceklerdi #1

     

    Pazartesi günü öğle saatlerinde Gebze’de, beraberinde bulunan bir kişiyle banka şubesine gelerek para çekmek isteyen N.H.K.’nin tedirgin hareketlerinden şüphelenen banka görevlileri durumu polise bildirdi.

    POLİS, ŞÜPHELİLERİ TAKİBE ALDI

    Bankaya gelen polis, N.H.K. ve beraberinde bulunan kişiyi takibe aldı. Parayı çektikten sonra banka önünde bekleyen otomobile binen N.H.K. ve beraberindeki kişi bankadan uzaklaştı.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri N.H.K.’nin bindiği otomobili takip ederek durdurdu. Yapılan kimlik kontrollerinde N.H.K.’ye zorla para çektiren E.T. ve otomobil sürücüsü T.Ö., gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise 1 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

    Kocaeli'de bankadan zorla para çektireceklerdi #2

    BORCUNU ZORLA TAHSİL ETMEK İSTEDİLER

    E.T. ve T.Ö.’nün emniyette verdikleri ifadelerinde N.H.K.’nin kendilerine borçlu olduğunu ve borç tahsili için M.S. ve M.A.B. isimli kişiler tarafından darbedildiği, zorla bir depoda tutulduğu ve bankadan zorla para çektirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

    Kocaeli'de bankadan zorla para çektireceklerdi #3

    4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

    Daha önceden çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtları bulunan E.T., T.Ö., M.S. ve M.A.B. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli'de bankadan zorla para çektireceklerdi #4

    Kocaeli'de bankadan zorla para çektireceklerdi #5

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