Kocaeli'de bankadan zorla para çektireceklerdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darbettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı.

Pazartesi günü öğle saatlerinde Gebze’de, beraberinde bulunan bir kişiyle banka şubesine gelerek para çekmek isteyen N.H.K.’nin tedirgin hareketlerinden şüphelenen banka görevlileri durumu polise bildirdi.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ TAKİBE ALDI

Bankaya gelen polis, N.H.K. ve beraberinde bulunan kişiyi takibe aldı. Parayı çektikten sonra banka önünde bekleyen otomobile binen N.H.K. ve beraberindeki kişi bankadan uzaklaştı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri N.H.K.’nin bindiği otomobili takip ederek durdurdu. Yapılan kimlik kontrollerinde N.H.K.’ye zorla para çektiren E.T. ve otomobil sürücüsü T.Ö., gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise 1 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

BORCUNU ZORLA TAHSİL ETMEK İSTEDİLER

E.T. ve T.Ö.’nün emniyette verdikleri ifadelerinde N.H.K.’nin kendilerine borçlu olduğunu ve borç tahsili için M.S. ve M.A.B. isimli kişiler tarafından darbedildiği, zorla bir depoda tutulduğu ve bankadan zorla para çektirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Daha önceden çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtları bulunan E.T., T.Ö., M.S. ve M.A.B. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.