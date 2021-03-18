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    Kocaeli’de baraka yaptığı arsanın sahibini öldürdü

    Arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada, 30 yaşındaki arsa sahibini silahla vurarak öldüren zanlı, yakalandı.
    • İHA
    • 18.03.2021 - 12:08
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 12:46
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    Kocaeli’de baraka yaptığı arsanın sahibini öldürdü

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde Sercan Tufan (30), ailesinin izni ile arazilerine baraka yapmasına izin verdiği Ali M.’nin yaşadığı barakaya geldi.

    Tufan, Ali M.’ye arazilerini boşaltmasını söyledi.

    Tufan ile Ali M. arasında, barakada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali M., silahla ateş ederek Tufan’ı vurdu. Ali M., olayın ardından kamyonetini de barakanın önünde bırakarak kayıplara karıştı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Barakaya gelen arkadaşı, Tufan’ı kanlar içinde yatarken buldu.

    Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Tufan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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    POLİS EVİ İNCELEDİ

    Olay yerine intikal eden polis ve olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemelerde bulundu.

    Yapılan incelemelerin ardından Tufan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

    Ali M.’nin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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    2 GÜN SONRA YAKALANDI

    Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ali M. yakalanarak gözaltına alındı.

    Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen cinayet zanlısı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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