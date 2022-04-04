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    Kocaeli'de bariyerlere saplanan şahıs yara almadan kurtuldu

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil bariyerlere çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 20:43
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 20:53
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    Kocaeli'de bariyerlere saplanan şahıs yara almadan kurtuldu

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde  Tatlıkuyu mahallesi D100 Ankara istikameti Güney yan yolda meydana gelen kazada, 34 FAH 913 plakalı Citroen marka otomobil ile seyir halinde olan Ö.D., önce yol kenarındaki ağaca, sonra da çelik bariyerlere saplandı.

    Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    YARA ALMADAN ATLATTI

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen sürücü Ö.D. yara almadan kazayı atlatırken itfaiye ekipleri aracı saplandığı bariyerlerden çıkarttı.

    Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli'de bariyerlere saplanan şahıs yara almadan kurtuldu  VİDEO

    Kocaeli de bariyerlere saplanan şahıs yara almadan kurtuldu #1

    Kocaeli de bariyerlere saplanan şahıs yara almadan kurtuldu #2

    Kocaeli de bariyerlere saplanan şahıs yara almadan kurtuldu #3

    Kocaeli de bariyerlere saplanan şahıs yara almadan kurtuldu #4


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