Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil bariyerlere çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tatlıkuyu mahallesi D100 Ankara istikameti Güney yan yolda meydana gelen kazada, 34 FAH 913 plakalı Citroen marka otomobil ile seyir halinde olan Ö.D., önce yol kenarındaki ağaca, sonra da çelik bariyerlere saplandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARA ALMADAN ATLATTI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen sürücü Ö.D. yara almadan kazayı atlatırken itfaiye ekipleri aracı saplandığı bariyerlerden çıkarttı.

Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de bariyerlere saplanan şahıs yara almadan kurtuldu VİDEO