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    Kocaeli'de başı balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

    Oyun oynadığı sırada evinin balkonundaki parmaklıklara kafası sıkışan 2 buçuk yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 15:32
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    Kocaeli'de başı balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

    Kocaeli’nin Derince ilçesinde ilçesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında 2 buçuk yaşındaki M.G. isimli çocuk, evinin balkonunda oyun oynarken kafasını demir parmaklıklara sıkıştırdı.

    Parmaklıklardan kafasını çıkartamayınca ağlamaya başlayan M.G.'nin ailesi de çocuklarını kurtaramayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

    ÇOCUK SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

    Kocaeli'de başı balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı VİDEO


    Kocaeli de başı balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı #1

    Ekiplerin çalışmaları neticesinde çocuk sağlıklı bir şekilde sıkıştığı yerden kurtarıldı.

    Kocaeli de başı balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı #2

    Kocaeli de başı balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı #3

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