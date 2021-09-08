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- Kocaeli'de başı balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kocaeli'de başı balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Oyun oynadığı sırada evinin balkonundaki parmaklıklara kafası sıkışan 2 buçuk yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 08.09.2021 - 15:22
- Güncelleme : 08.09.2021 - 15:32
Kocaeli’nin Derince ilçesinde ilçesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında 2 buçuk yaşındaki M.G. isimli çocuk, evinin balkonunda oyun oynarken kafasını demir parmaklıklara sıkıştırdı.
Parmaklıklardan kafasını çıkartamayınca ağlamaya başlayan M.G.'nin ailesi de çocuklarını kurtaramayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
ÇOCUK SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.
Kocaeli'de başı balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı VİDEO
Ekiplerin çalışmaları neticesinde çocuk sağlıklı bir şekilde sıkıştığı yerden kurtarıldı.