Kocaeli'de başından vurulan kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde boş arazide başından silahla vurulmuş olarak bulunan K.M. adlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili K.A.'yı gözaltına aldı.

Öğle saatlerinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Yağmur Sokak’ta meydana gelen olayda, boş arazide bir kadını kanlar içerinde yerde yatarken görenler, 112 Acil’i arayarak haber verdi.

BAŞINDAN VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin K.M. olduğu belirlenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan K.M., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SUÇ ALETİ SİLAHLA YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, K.M.’yi öldürdüğü belirlenen K.A.’yı suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen K.A.’nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.