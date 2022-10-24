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- Kocaeli’de, bebeğin parmağı telefon kılıfındaki deliğe sıkıştı
Kocaeli’de, bebeğin parmağı telefon kılıfındaki deliğe sıkıştı
5 aylık Göktuğ bebek, telefon kılıfının kamera deliğine parmağını sıkıştırdı. Bebeğin sıkışan parmağı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 24.10.2022 - 14:16
- Güncelleme : 24.10.2022 - 14:23
Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak’ta ikamet eden Demir Ailesi'nin 5 aylık bebeği Göktuğ Aydın’ın sağ elinin başparmağı, telefon kılıfındaki deliğe sıkıştı.
Aile, bebeğin sıkışan parmağını çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
DHA’nın haberine göre; eve gelen itfaiye ekibi makine ile telefon kılıfını kesti.
Annesinin kucağında, kurtarılmayı bekledi
Bu sırada annesinin kucağında olan bebek, makineden çıkan sesten korkup ağladı.
Ekipler, parmağı kurtarılan bebeği severek susmasını sağladı.