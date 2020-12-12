Kocaeli'de bekçilerin yanında durup maskesiz arkadaşına ceza yazdırdı

İzmit'te, ismi öğrenilemeyen kişi, aynı araçta seyahat ettiği arkadaşı Seymen Duman'ı maske takmadığı için kontrol noktasındaki bekçilere şikayet ederek, ceza yazılmasını istedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, aynı araçta seyahat ettiği arkadaşı Seymen Duman'ı, kontrol noktasına geldikleri sırada uygulama yapan bekçilere şikayet etti.

Arkadaşını sürekli uyardığını ancak Duman'ın sürekli maske takmayı ihmal ettiğini söyleyen kişi, bekçilerden ceza yazmasını istedi.

Seymen Duman bekçilere, "Maskem kirlendiği için atmak zorunda kaldım. Yenisi olsaydı takacaktım" dedi.

Bekçiler maske takmadığı gerekçesiyle Seymen Duman'a 900 TL idari para cezası kesti.

'BEN DE BU CEZAYI SANA ÖDETMEZSEM' DİYE İSYAN ETTİ

Yaşadığı olayın şaşkınlığıyla bir süre kendine gelemeyen Duman, ceza yemesine neden olan arkadaşına gülerek, "Ben de bu cezayı sana ödetmezsem" diye isyan etti.

"50 KERE UYARDIM DİNLEMEDİ"

Arkadaşını şikayet ettiği için pişman olmadığını söyleyen ismi öğrenilemeyen kişi, "50 kere uyardım ben bu kardeşimi dinlemiyor. Ben de, 'Polis çevirmesi görürsem şikayet edeceğim' dedim ve şikayet ettim" dedi.

Seymen Duman kendisine ceza yazıldıktan sonra, kendisini şikayet eden arkadaşıyla aynı araçla yoluna devam etti.