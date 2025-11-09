Kocaeli'de belediye işçisinin hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye işçisi Cesim Açık, yakın arkadaşı S.A.’nın kullandığı çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.
- Kaza, sabah saatlerinde gerçekleşirken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
- Cesim Açık, cenaze namazının ardından toprağa verilirken, sürücü S.A. gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde, önceki gün sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.
Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Cesim Açık, mesaisinin başlamasından kısa süre sonra caddeden geçen yakın arkadaşı S.A.’nın kullandığı çöp kamyonuna doğru gitti.
KAMYONUN ALTINDA CAN VERDİ
Bu sırada Açık, kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cesim Açık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Açık’ın cenazesi, dün Gebze Kocatepe Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Sürücü S.A. gözaltına alınırken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.