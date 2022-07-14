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    Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

    Kocaeli'de iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olaya karışan bir kişi gözaltına alındı.
    • 14.07.2022 - 03:13
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    Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi üzerinde bulunan Yenicuma Tramvay Durağı önünde karşılaşan 2 grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

    Bıçaklayıp yaraladı

    Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada kimliği öğrenilemeyen bir kişi V.A. isimli şahsı karnından bıçaklayarak yaraladı.

    V.A. kanlar içinde yerde kalırken saldırgan şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli de bıçaklı kavga: 1 yaralı #1

    "Ben ölmedim, ölmeyeceğim"

    Yaralı V.A., sağlık ekiplerince ambulansa alındığı esnada "Ben ölmedim, ölmeyeceğim" diye bağırdı.

    Kocaeli de bıçaklı kavga: 1 yaralı #2

    1 gözaltı

    İHA'nın haberine göre yaralı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Kavgaya karıştığı öğrenilen bir kişiyse gözaltına alındı. İsmi öğrenilemeyen şahıs, gözaltına alındığı esnada polise mukavemet gösterdi.

    Polis ekipleri, V.A.’yı yaralayıp kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

    Kocaeli de bıçaklı kavga: 1 yaralı #3


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