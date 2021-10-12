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- Kocaeli'de bina yıkımı sırasında patlamalar yaşandı
Kocaeli'de bina yıkımı sırasında patlamalar yaşandı
Karar neticesinde vatandaşların gözü önünde yıkılan bina, elektrik tellerine çarparak patlamalara neden oldu.
- İHA
- 12.10.2021 - 10:15
- Güncelleme : 12.10.2021 - 10:31
Kocaeli'de bir binada gerçekleştirilen yıkım çalışmaları, büyük bir felaketin yaşanmasına davetiye çıkardı.
Ekiplerin başlattığı yıkım çalışmaları kapsamında kepçenin dokunduğu bina, elektrik tellerinin üzerine devrildi.
BÜYÜK KORKU YAŞANDI
Bir anda savaş alanına dönen bölgede, elektrik tellerinde büyük patlamalar yaşanmaya başladı.
O anları çevredeki evlerden ve sokaktan izleyenler, büyük korku yaşayarak olay yerinden kaçtı.
Kocaeli'de bina yıkımı sırasında patlamalar yaşandı VİDEO
UZUN SÜRE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI
Olayın ardından bölgede uzun süre elektrik kesintisi yaşanırken, bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasına anbean kaydetti.