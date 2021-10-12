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    Kocaeli'de bina yıkımı sırasında patlamalar yaşandı

    Karar neticesinde vatandaşların gözü önünde yıkılan bina, elektrik tellerine çarparak patlamalara neden oldu.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 10:31
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    Kocaeli'de bina yıkımı sırasında patlamalar yaşandı

    Kocaeli'de bir binada gerçekleştirilen yıkım çalışmaları, büyük bir felaketin yaşanmasına davetiye çıkardı.

    Ekiplerin başlattığı yıkım çalışmaları kapsamında kepçenin dokunduğu bina, elektrik tellerinin üzerine devrildi.

    BÜYÜK KORKU YAŞANDI

    Bir anda savaş alanına dönen bölgede, elektrik tellerinde büyük patlamalar yaşanmaya başladı.

    O anları çevredeki evlerden ve sokaktan izleyenler, büyük korku yaşayarak olay yerinden kaçtı.

    Kocaeli'de bina yıkımı sırasında patlamalar yaşandı VİDEO

    Kocaeli de bina yıkımı sırasında patlamalar yaşandı #1

    UZUN SÜRE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

    Olayın ardından bölgede uzun süre elektrik kesintisi yaşanırken, bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasına anbean kaydetti.

    Kocaeli de bina yıkımı sırasında patlamalar yaşandı #2

    Kocaeli de bina yıkımı sırasında patlamalar yaşandı #3

    Kocaeli de bina yıkımı sırasında patlamalar yaşandı #4

    Kocaeli de bina yıkımı sırasında patlamalar yaşandı #5

    Kocaeli de bina yıkımı sırasında patlamalar yaşandı #6

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