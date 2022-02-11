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    Kocaeli'de binlerce makaron ele geçirildi

    Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, çok miktarda tütün ve binlerce makaron ele geçirildi.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 01:29
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    Kocaeli'de binlerce makaron ele geçirildi

    Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon başlattı.

    MAKARON, TÜTÜN VE AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

    Bu kapsamda, Gölcük ilçesi Yeni Ferhadiye Mahallesinde bulunan S.Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 3 elektrikli ve havalı otomatik sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 113 kilogram kıyılmış tütün, 21 bin 800 boş bandrolsüz makaron, 7 bin 800 dolu makaron ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

    Jandarma ekipleri tarafından malzemelere el konulurken, şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.

    Kocaeli de binlerce makaron ele geçirildi #1


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