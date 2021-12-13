Kocaeli'de bir aile kızını kaçıran kişinin evini bastı

Körfez ilçesinde yaşı küçük kız çocuğunun 4 gündür alıkonulduğu iddiasıyla iki grup arasında çıkan kavgada evlerin camları ve kapıları kırıldı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi’nde yaşının küçük olduğu öğrenilen kız çocuğunun 4 gün önce kaçırılarak alıkoyulduğunu ileri süren aile, kızlarının olduğunu düşündükleri evleri bastı.

SOPALARLA EVE GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Ellerindeki sopalarla eve zorla girmeye çalışan şahıslar, iki evin camlarını ve kapılarını kırdı.

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OLAYA KARIŞAN İKİ GRUP GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri ile ambulans sevk edildi. Mahallede uzun süre kargaşa yaşanırken, olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulunarak grupları ayırdı.

Olaya karışan iki gruptaki kişiler polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

''AĞABEYİMİN KAPISINI BENİM DE CAMIMI KIRDILAR''

Evinin camı kırılan Zarife Demirtoz, “Kızı istediler ancak kızı vermediler. Kaçırılan kızı benim ve ağabeyimin evinde sanıyorlar ancak kız yurtta kalıyor. Kızın kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Ben kendilerinden şikayetçiyim, ağabeyimin kapısını, benim de camımı kırdılar” dedi.