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    Kocaeli'de bir çift bisiklet festivaline katıldı

    Belediye tarafından düzenlenen bisiklet festivaline gelin ve damatla birlikte 350 kişi katılım sağladı.
    • 24.06.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 14:08
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    Kocaeli'de bir çift bisiklet festivaline katıldı

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "2'nci Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali"ne 350 bisikletçi katılım sağladı.

    Gelin ve damat da katıldı

    Kandıra’nın doğal turistik öneme sahip mekanlarını tanıtmak için gerçekleştirilen festivale, yeni evlenen bir çift gelinlik ve damatlıkla katıldı.

    Jandarma, bisikletçilere eşlik etti

    Katılımcılara, Kocaeli Atlı Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri de eşlik etti.

    Kocaeli de bir çift bisiklet festivaline katıldı #1

    Kocaeli de bir çift bisiklet festivaline katıldı #2

    Kocaeli de bir çift bisiklet festivaline katıldı #3


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