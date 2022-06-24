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- Kocaeli'de bir çift bisiklet festivaline katıldı
Kocaeli'de bir çift bisiklet festivaline katıldı
Belediye tarafından düzenlenen bisiklet festivaline gelin ve damatla birlikte 350 kişi katılım sağladı.
- 24.06.2022 - 13:22
- Güncelleme : 24.06.2022 - 14:08
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "2'nci Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali"ne 350 bisikletçi katılım sağladı.
Gelin ve damat da katıldı
Kandıra’nın doğal turistik öneme sahip mekanlarını tanıtmak için gerçekleştirilen festivale, yeni evlenen bir çift gelinlik ve damatlıkla katıldı.
Jandarma, bisikletçilere eşlik etti
Katılımcılara, Kocaeli Atlı Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri de eşlik etti.