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    Kocaeli'de bir çocuk geri manevra yapan aracın çarpmasıyla öldü

    Kocaeli'de geri manevra yapan araç ile duvarın arasına sıkışan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
    • 15.04.2022 - 00:16
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 00:37
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    Kocaeli'de bir çocuk geri manevra yapan aracın çarpmasıyla öldü

    Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde bulunan Neşe Sokak üzerinde meydana gelen olayda, İzmit Belediyesi temizlik işlerine ait kamyonetin sürücüsü S.K., geri geri park ederken 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz’ı fark etmedi.

    Küçük çocuk, araç ile duvar arasına sıkıştı

    Sürücü S.K’nin yan komşusu olan küçük çocuk, araç ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralandı. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre, Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Yılmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Çocuğun yakınları sürücüyü darbetti

    Öte yandan kaza sonrası Yusuf Yılmaz’ın yakınlarının sürücü S.K’yi darbettiği öğrenildi. Çevik kuvvet ekipleri olayı kontrol altına almaya çalıştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli'de bir çocuk geri manevra yapan aracın çarpmasıyla öldü VİDEO

    Kocaeli de bir çocuk geri manevra yapan aracın çarpmasıyla öldü #1


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