Kocaeli'de bir çocuk geri manevra yapan aracın çarpmasıyla öldü

Kocaeli'de geri manevra yapan araç ile duvarın arasına sıkışan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde bulunan Neşe Sokak üzerinde meydana gelen olayda, İzmit Belediyesi temizlik işlerine ait kamyonetin sürücüsü S.K., geri geri park ederken 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz’ı fark etmedi.

Küçük çocuk, araç ile duvar arasına sıkıştı

Sürücü S.K’nin yan komşusu olan küçük çocuk, araç ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralandı. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre, Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Yılmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çocuğun yakınları sürücüyü darbetti

Öte yandan kaza sonrası Yusuf Yılmaz’ın yakınlarının sürücü S.K’yi darbettiği öğrenildi. Çevik kuvvet ekipleri olayı kontrol altına almaya çalıştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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