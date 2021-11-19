Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı bir adam hayatını kaybetti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangının mumdan çıktığı belirtildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Cedit Mahallesi Musa Kazım Caddesi'ndeki bulunan iki katlı evde meydana gelen yangında, 74 yaşındaki Lütfi Balcıoğlu'nun yaşadığı evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

UZUN SÜREN MÜDAHALE SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI

Dumanları gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu, polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

Alevleri görüp tedirgin olan mahalleli de sokağa çıkarak, söndürme çalışmalarını izledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalelerinin ardından kontrol altına alındı.

Kocaeli'de bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti VİDEO

YANGININ, EVDE ELEKTRİK OLMADIĞI İÇİN MUMDAN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Yapılan incelemelerde yangın sırasında evde mahsur kalan yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Evde elektrik olmadığı için yaşlı adamın mum yaktığı, yangının da mumdan çıktığı tahmin ediliyor.

"ADAM YALNIZ VE YÜRÜYEMEDİĞİ İÇİN DE EVDEN ÇIKAMAMIŞ OLABİLİR"

Yangını fark eden vatandaşlardan Murat Yıldırım, "Buradan geçtiğimiz sırada ufak bir kıvılcım çıktı, camın da patlamasıyla birlikte alevler yükseldi. 10 dakika içinde de itfaiye ekipleri geldi. İçeride bir tane yaşlı adam var, o adamı kimse tanımıyor. Zaten tek yaşıyormuş, elektrik kesildiği için de mum yakmış. Yangının mumdan çıktığı tahmin ediliyor. Adam yalnız ve evde elektrik yok. Yürüyemediği için de evden çıkamamış olabilir" dedi.



































