Euro
15.6960
-0.02%
Dolar
13.7956
-0.08%
Altın
808.2810
-0.05%
Borsa
2,046.03
0.04%
Bitcoin
593.379
1.31%
BTXN Coin
33.63
0.44%
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Kocaeli'de bir evde sigara yüzünden yangın çıktı

    Gebze'de bir evde sigaradan çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 00:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de bir evde sigara yüzünden yangın çıktı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi Çoban Mustafa Paşa Caddesi'nde 3 katlı bir binada çıktı.

    YANGININ SEBEBİ SİGARA

    Binanın giriş katındaki dairede sigaradan düşen ateşin eşyaları tutuşturduğu tahmin edilen yangında, daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

    Kocaeli de bir evde sigara yüzünden yangın çıktı #1

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, POLİS İNCELEME BAŞLATTI

    Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de bir evde sigara yüzünden yangın çıktı #2

    Kocaeli de bir evde sigara yüzünden yangın çıktı #3

    Kocaeli de bir evde sigara yüzünden yangın çıktı #4

    Kocaeli de bir evde sigara yüzünden yangın çıktı #5


    Görüş Bildir