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- Kocaeli'de bir evde sigara yüzünden yangın çıktı
Kocaeli'de bir evde sigara yüzünden yangın çıktı
Gebze'de bir evde sigaradan çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- İHA
- 12.01.2022 - 00:39
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi Çoban Mustafa Paşa Caddesi'nde 3 katlı bir binada çıktı.
YANGININ SEBEBİ SİGARA
Binanın giriş katındaki dairede sigaradan düşen ateşin eşyaları tutuşturduğu tahmin edilen yangında, daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.