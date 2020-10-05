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- Kocaeli'de bir evden 42 kaçak göçmen çıktı
Kocaeli'de bir evden 42 kaçak göçmen çıktı
Kocaeli'de bir eve yapılan operasyonda 42 kaçak göçmen bulunurken, 3 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 05.10.2020 - 03:58
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Değirmendere Körfez Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi.
EVDE 42 GÖÇMEN BULUNDU
Evde 42 kaçak göçmen olduğu belirlendi.
GÖÇMENLERİ BARINDIRAN 3 KİŞİ YAKALANDI
Göçmenleri barındıran S.A., N.A.ve J.F. gözaltına alındı.
3 kişi hakkında, 'Göçmen Kaçakçılığı' suçu ile soruşturma başlatıldı.
42 kişinin İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi.