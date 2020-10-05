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    Kocaeli'de bir evden 42 kaçak göçmen çıktı

    Kocaeli'de bir eve yapılan operasyonda 42 kaçak göçmen bulunurken, 3 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 05.10.2020 - 03:58
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    Kocaeli'de bir evden 42 kaçak göçmen çıktı

     

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Değirmendere Körfez Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi.

    EVDE 42 GÖÇMEN BULUNDU

    Evde 42 kaçak göçmen olduğu belirlendi.

    GÖÇMENLERİ BARINDIRAN 3 KİŞİ YAKALANDI

    Göçmenleri barındıran S.A., N.A.ve J.F. gözaltına alındı.

    3 kişi hakkında, 'Göçmen Kaçakçılığı' suçu ile soruşturma başlatıldı.

    42 kişinin İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi.

    Kocaeli de bir evden 42 kaçak göçmen çıktı #1

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