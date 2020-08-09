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    Kocaeli'de bir fabrikada 1,5 ayda ikinci yangın

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 1,5 ay önce yangın çıkan fabrikada yine yangın çıktı.
    • DHA
    • 09.08.2020 - 05:34
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    Kocaeli'de bir fabrikada 1,5 ayda ikinci yangın

     

    Gece saatlerinde, İMES Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan suni çim ve yer kaplamaları üreten fabrikanın içerisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Haber verilmesi üzerine bölgeye  itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Fabrikanın içerisinde üretim sahasında çıkan yangında çatıya doğru yükselen alevler itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de bir fabrikada 1,5 ayda ikinci yangın #1

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    Öte yandan, aynı fabrikada 23 Haziran günü çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, fabrikanın bir kısmını saran alevler kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

    Kocaeli de bir fabrikada 1,5 ayda ikinci yangın #2

    Kocaeli de bir fabrikada 1,5 ayda ikinci yangın #3

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