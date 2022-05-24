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- Kocaeli’de bir fabrikanın buhar kazanı patladı: O an
Kocaeli’de bir fabrikanın buhar kazanı patladı: O an
Bakım yapılan buhar kazanı patladı, 2 kişi yaralandı. Kazanın patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- 24.05.2022 - 16:37
- Güncelleme : 24.05.2022 - 17:15
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Yıldız Entegre Ağaç Sanayi Fabrikası'nda bakımı yapılan buhar kazanı patladı.
Patlamanın etkisi ile bölgede yangın çıktı, 2 işçi de hafif şekilde yaralandı.
İtfaiye hemen müdahale etti
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İHA’nın haberine göre yaralı işçiler ise hastaneye kaldırıldı.
Patlama anı kamerada
Öte yandan, patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Korku dolu patlamanın etkisi ile alevlerin yükselmesi ve işçilerin kaçıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; patlamanın etkisi ile alevlerin yükselmesi ve işçilerin bölgeden kaçışması yer aldı.
Kocaeli’de bir fabrikanın buhar kazanı patladı VİDEO