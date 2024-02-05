Kocaeli'de bir garip olay: Yolda yürüdükleri sırada... Gebze'de yolda yürüdükleri sırada kavgaya tutuşan gençlerin o anları, bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi.

Hacı Halil Mahallesi Adliye Caddesi'nde yolda arkadaşlarıyla birlikte yürüyen 2 genç arasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 genç, tekme tokat kavga etti.

Kavgaya başkaları da dahil olurken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavga sırasında bıçaklandı

Görüntülerde kavga anında yere düşen gencin yumruklandığı, olaya karışan 2 kişinin de koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kavga sırasında bacağından bıçaklandığı öğrenilen Onur D.'nin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)