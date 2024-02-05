İHA
Dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi.
Hacı Halil Mahallesi Adliye Caddesi'nde yolda arkadaşlarıyla birlikte yürüyen 2 genç arasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 genç, tekme tokat kavga etti.
Kavgaya başkaları da dahil olurken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kavga sırasında bıçaklandı
Görüntülerde kavga anında yere düşen gencin yumruklandığı, olaya karışan 2 kişinin de koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.
Kavga sırasında bacağından bıçaklandığı öğrenilen Onur D.'nin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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