Petrol
90.31
-0.34%
Euro
18.1047
-0.82%
Dolar
18.3249
0.03%
Altın
982.23
0.23%
Borsa
3246
0.00%
Bitcoin
361.777
3.43%
BTXN Coin
7.98
-1.11%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Kocaeli'de bir iş yerinde çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü

    Kocaeli'nin Körfezi ilçesinde F.C. ve R.C., aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Savaş Taş'ın (41) iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
    • 21.09.2022 - 20:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de bir iş yerinde çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü

    Saat 17.15 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, F.C. ve R.C. aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Savaş Taş'a ait iş yerine geldi.

    Ateş açtı

    Burada tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında F.C. ve R.C., Savaş Taş'a ateş açtı. Bu sırada Savaş Taş ile seken mermilerin isabet ettiği iş yeri çalışan İ.K. yaralandı.

    Hayatını kaybetti

    Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Savaş Taş'ı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İ.K.'nin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

    Kaçan saldırganlar yakalandı

    DHA'nın haberine göre, olayın ardından otomobille kaçan iki saldırgan, Dilovası ilçesi yakınlarında polis tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    Bu arada silahlı saldırıda hayatını kaybeden Savaş Taş'ın DEVA Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de bir iş yerinde çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü #1

    Kocaeli de bir iş yerinde çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü #2

    Kocaeli de bir iş yerinde çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü #3

    Kocaeli de bir iş yerinde çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü #4

    Kocaeli de bir iş yerinde çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü #5

    Kocaeli de bir iş yerinde çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü #6

    Kocaeli de bir iş yerinde çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü #7

    Kocaeli de bir iş yerinde çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü #8

    Kocaeli de bir iş yerinde çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü #9


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Biden: Çin Tayvan'a saldırırsa ABD ordusu savunacak
    Dünya

    Biden: Çin Tayvan'a saldırırsa ABD ordusu savunacak

    Neşet Ertaş, memleketi Kırşehir'de uluslararası programla anılacak
    Kültür Sanat

    Neşet Ertaş, memleketi Kırşehir'de uluslararası programla anılacak

    Görüş Bildir