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Kocaeli'de bir işçi forkliftin altında kaldı
Dilovası ilçesinde, forkliftin altında kalan işçi yaralandı. Durumu mesai arkadaşları ihbar etti.
- İHA
- 02.02.2021 - 00:27
- Güncelleme : 02.02.2021 - 00:39
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım D-4015 Sokak’ta bulunan bir fabrikada meydana gelen kazada bir işçi yaralandı.
BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI
Mesai arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, forkliftin altında sıkışan işçiyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
İlk müdahalesinin ardından sedyeyle ambulansa alınan işçi, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'de bir işçi forkliftin altında kaldı İZLE