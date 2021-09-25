Derince’de 9 aylık bebeği olan Hatice Senem, eşi Mehmet Senem tarafından başına vurularak öldürüldü. Kadının otopsisinde, 2 gün boyunca işkence gördüğü ortaya çıktı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde ikamet eden ve 3 yıl önce dünya evine giren Hatice Senem (23) ile eşi Mehmet Senem arasındaki tartışma cinayetle son buldu.

Aralarında anlaşmazlıklar olan çift arasında 23 Eylül akşamı çıkan kavgada, Mehmet Senem eşinin kafasına sert bir cisim ile vurdu.

9 aylık bebeği olan Hatice Senem, olay yerinde yaşamını yitirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Genç kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kocaeli’de bir kadın, eşi tarafından işkenceye uğradıktan sonra öldürüldü VİDEO



GÖZALTINA ALINDI

Cinayeti işleyen koca Mehmet Senem ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hatice Senem’in hastanede yapılan otopsisinde, 2 gün boyunca feci şekilde işkence görerek darbedildiği, son olarak başına sert bir cisimle aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

“KIZIMIN KAFASINA SERT BİR CİSİM İLE VURARAK KATLETTİ BU CANİ”

Hatice Senem’in babası Hüseyin Kurban, bir kız bebeği olan evladının katledildiğini belirterek şu sözleri kullandı:

“Eşi tarafından darbedilerek cani bir şekilde öldürüldüğü tespit edildi. Tüm kadın cinayetlerine karşı olanların bizi desteklemesini istiyorum. Mahkemede en ağır cezanın uygulanmasını diliyorum. Kızımı katleden bu caninin en büyük, ağırlaştırılmış cezayı almasını istiyorum. Kızım 3 yıl önce evlendi. Bir de 9 aylık çocuğu var. Çocuğunu da bırakarak kızımın kafasına sert bir cisimle darbe vurarak katletti bu cani. Bunların kısa sürede cezaevinden çıkmaması için devletimizden yardım bekliyorum.

“BİZ AŞİRETİZ ADAM KESERİZ”

Hep öldüreceğim derdi bize. Biz ‘Bırak kızımızı, getir bize teslim et’ deyince bizi de tehdit etti. Her gün tehdit ediyordu. Her eve gittiğimizde ‘Biz aşiretiz, adam keseriz’ diyerek kızımı bu hale getirdi. Cuma gününden bu yana, 2 gündür kızıma işkence yaptığını tespit etti savcımız."