Kocaeli'de bir kişi ailesinin yaşadığı daireyi benzin döküp ateşe verdi

İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde O.K. isimli şahıs ailesinin yaşadığı daireyi beniz dökerek ateşe verdi.
O.K. kaçarken alevleri fark eden ailesi panikle sokağa çıktı.
Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
2 kişi dumandan etkilendi
Aynı aileden E.Ö. ve K.Ö. isimli iki kadın dumandan etkilendi.
Kadınlardan biri sokak ortasında sinir krizi geçirdi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından E.Ö. ve K.Ö. ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
O.K.'nin madde bağımlısı olduğu iddia edildi.
Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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