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- Kocaeli'de bir kişi, bağladığı köpeği ağaca astı
Kocaeli'de bir kişi, bağladığı köpeği ağaca astı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde M.K. adlı şahıs, köpeği ağaca iple asarak ölümüne neden oldu.
- DHA
- 06.12.2020 - 07:20
Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi’nde M.K., iple bağladığı köpeği ağacın dalına astı.
KÖPEK CAN ÇEKİŞEREK ÖLDÜ
M.K.’nın köpeği astığını görenler bağırarak engel olmaya çalışırken, olay yerine geldiklerinde köpeğin can çekişerek öldüğüne şahit oldu.
Bahçeye doğru gelenlere 'size ne' der gibi hareketler yapan M.K. evine girdi.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Köpeğin ağaca asılı olduğu fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepki yağdı. Polis sosyal medyadaki paylaşımların ardından harekete geçerek M.K.’yı yakaladı.
M.K. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem adli işlem başlatılırken, Hayvanları Koruma Kanunu’nca idari para cezası uygulandı.