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    Kocaeli'de bir kişi, bahçıvanlığını yaptığı villanın havuzunda boğuldu

    Kocaeli Darıca'da bahçıvan olarak çalıştığı villanın havuzuna düşen şahıs, hayatını kaybetti.
    • 03.08.2022 - 18:31
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    Kocaeli'de bir kişi, bahçıvanlığını yaptığı villanın havuzunda boğuldu

    Kocaeli’nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde bulunan bir villada bahçıvan olarak çalışan Yılmaz Çakıllar (54), bahçede bulunan havuza düştü.

    Havuza düştü, hastaneye kaldırıldı

    Çakıllar’ın düştüğünü gören eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, havuzdan çıkarılan şahsı ambulansa aldı.

    Hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre, yapılan ilk tetkiklerin ardından Çakıllar’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Çakıllar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de bir kişi, bahçıvanlığını yaptığı villanın havuzunda boğuldu #1

    Kocaeli de bir kişi, bahçıvanlığını yaptığı villanın havuzunda boğuldu #2


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