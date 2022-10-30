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- Kocaeli'de bir kişi düğünde yeğenine kurşun yağdırdı
Kocaeli'de bir kişi düğünde yeğenine kurşun yağdırdı
- 30.10.2022 - 23:19
Saat 21.00 sıralarında ,Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana gelen olayda, dayı M.Ç. düğünde geçmişe dayalı husumeti bulunan yeğeni Hakan A.(35) ile karşı karşıya geldi.
Yeğenine kurşun yağdırdı
Muharrem Ç., yeğeni Hakan A.'nın üzerine kurşun yağdırdı. Defalarca ateş eden M.Ç., yeğenini boynu, göğsü ve bacağından ağır yaraladı. Olayın ardından M.Ç. olay yerinden kaçarken Hakan A. kanlar içinde yere yığıldı.
Durumu ağır
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri sevk edildi. İhbar üzerinde olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hakan A., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenilen Hakan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaçan dayı yakalandı
Kaçan dayı ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu.
İHA'nın haberine göre, polisin konuya ilişkin incelemesi devam ediyor.