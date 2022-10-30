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Kocaeli'de bir kişi düğünde yeğenine kurşun yağdırdı

Kocaeli'de bir kişi düğünde yeğenine kurşun yağdırdı

Kocaeli'de bir kişi, düğünde karşılaştığı husumetli olduğu yeğenini silahla vurarak boynu, göğsü ve bacağından ağır yaraladı.