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    Kocaeli'de bir kişi evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü 

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Okan Karatoprak evine hırsızlık için giren Murat Yarar'ı yaşanan arbede sırasında bıçakladı.
    • DHA
    • 16.01.2022 - 23:11
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 23:16
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    Kocaeli'de bir kişi evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü 

    14 Ocak gecesi Gölcük'ün Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda Murat Yarar, Okan Karatoprak’a ait dubleks eve hırsızlık amacıyla girdi. Sese uyanan Okan Karatoprak evin alt katına inince Murat Yarar ile karşılaştı.

    HIRSIZI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

    Okan Karatoprak ile Murat Yarar arasında arbede yaşandı. Bu sırada Murat Yarar’ı bıçakla yaralayan Okan Karatoprak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat Yarar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yarar’ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.

    Kocaeli'de bir kişi evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü VİDEO

    Kocaeli de bir kişi evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü  #1

    TUTUKLANDI

    Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Okan Karatoprak ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Kocaeli de bir kişi evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü  #2


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