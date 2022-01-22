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    Kocaeli'de bir kişi, misafirliğe gittiği evde vurularak öldürüldü

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Tufan Korkmaz (36), misafirliğe gittiği evde tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Ağır yaralanan Korkmaz hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 22.01.2022 - 21:56
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    Kocaeli'de bir kişi, misafirliğe gittiği evde vurularak öldürüldü

    Saat 19.00 sıralarında Gölcük'ün Hisareyn Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir arkadaşının evine misafirliğe giden Tufan Korkmaz, burada misafirliğe gelen başka bir arkadaşı ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

    SIRTINDAN VURDU

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında tabancasını ateşleyen kişi Tufan Korkmaz’ı sırtından vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Tufan Korkmaz’ı Gölcük Devlet Hastanesi’ne götürdü.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Korkmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Tufan Korkmaz’ı vuran şüpheli ile olay anında evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de bir kişi, misafirliğe gittiği evde vurularak öldürüldü #1

    Kocaeli de bir kişi, misafirliğe gittiği evde vurularak öldürüldü #2

    Kocaeli de bir kişi, misafirliğe gittiği evde vurularak öldürüldü #3

    Kocaeli de bir kişi, misafirliğe gittiği evde vurularak öldürüldü #4

    Kocaeli de bir kişi, misafirliğe gittiği evde vurularak öldürüldü #5

    Kocaeli de bir kişi, misafirliğe gittiği evde vurularak öldürüldü #6


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