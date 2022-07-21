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    Kocaeli'de bir kişi tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı kocası tarafından bıçaklanan 28 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
    • 21.07.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 21:29
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    Kocaeli'de bir kişi tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda, Birgül G. (28) ve eşi Y.G. arasında tartışma çıktı.

    Bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

    Tartışmanın büyümesi ile Birgül G., kocası Y.G. tarafından bıçaklandı. Olayın ardından Y.G. polis merkezine giderek teslim olurken, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Birgül G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

    İHA'nın haberine göre, genç kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

    Kocaeli de bir kişi tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü #1

    "Borçlarımı ödemeye başladım"

    Öte yandan, Y.G.'nin olaydan sonra eli kanlı şekilde çektiği videoda, "Borçlarımı ödemeye başladım" dediği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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