Kocaeli'de bir kişi, üst geçit asansörüne saldırdı

Gün içerisinde binlerce kişinin kullandığı üst geçide ait asansöre durduk yere zarar veren şahıs kameraya yansırken, asansörün halini görenler hayrete düştü.

Kocaeli'de geçtiğimiz yıllarda İzmit 42 Evler mevkisinde yapılan Fatma Seher Üst Geçidi'nde bulunan asansör, her gün binlerce engelli, hamile ve çocuklu bireyler tarafından kullanılıyor.

Asansörde bir şüphelinin yaptıklarıysa görenleri şaşkına çevirdi.

Asansöre binen şahıs, bir süre sonra kapıları tekmelemeye başladı.

KAPILARI PARÇALANDI

Asansör, şahsın saldırı neticesinde ağır hasar aldı. Kapıları parçalanan asansörün iç kapı ve mekanizma kapı kaşığı, kat kapı panelleri, kapı kartı ve motoru zarar gördü. Tamir süresince kapalı kalacak asansörün yaklaşık bir ay sonra faaliyete alınabileceği belirtiliyor.

İSYAN ETTİLER

Hemen hemen her gün asansörü kullanan bölge sakinleri ise yaşanan duruma isyan etti.



