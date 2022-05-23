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    Kocaeli'de bir minibüs ve iki yolcu otobüsü kazaya karıştı: 4 yaralı

    TEM Otoyolu’nda bir minibüs ve 2 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
    • 23.05.2022 - 05:48
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    Kocaeli'de bir minibüs ve iki yolcu otobüsü kazaya karıştı: 4 yaralı

    Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hereke mevkii Ankara istikametinde, M.K. idaresindeki 34 YV 642 plakalı minibüs, S.D. idaresindeki 38 AD 359 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü ve N.A. idaresindeki 34 UCZ 59 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü zincirleme kazaya karıştı.

    4 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre; kaza neticesinde en arkada bulunan 34 UCZ 59 plakalı otobüsün şoförü N.A., muavini R.A. ve yolculardan F.A. ile Ü.K. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kocaeli de bir minibüs ve iki yolcu otobüsü kazaya karıştı: 4 yaralı #1

    Yolcular başka araçlara transfer edildi

    Otobüslerin kaza yerinden çekilebilmesi için yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Trafikte uzun süre kuyruk oluştu. Kaza sebebiyle mağdur olan onlarca yolcu ise başka otobüslere transfer edildi.

    Kocaeli de bir minibüs ve iki yolcu otobüsü kazaya karıştı: 4 yaralı #2

    Otobüslerin çekilmesinin ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin yola dökülen cam parçalarını temizlemesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

    Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de bir minibüs ve iki yolcu otobüsü kazaya karıştı: 4 yaralı #3

    Kocaeli de bir minibüs ve iki yolcu otobüsü kazaya karıştı: 4 yaralı #4

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    Kocaeli de bir minibüs ve iki yolcu otobüsü kazaya karıştı: 4 yaralı #8

    Kocaeli de bir minibüs ve iki yolcu otobüsü kazaya karıştı: 4 yaralı #9


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