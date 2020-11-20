Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir köpek, kıyafetleri ile denize giren veteriner hekim tarafından ölmekten kurtarıldı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kerpe sahilinde yaşananan olayda, İstanbul'dan Kandıra'daki yazlık evine tatile gelen ve deniz kenarında bağrışmaları duyan Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal, bir köpeğin boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü.

KIYAFETLERİYLE GİRİP KURTARDI

Denizdeki köpeği gören Öçal, kıyafetleri ile denize girerek köpeği karaya çıkarttı.

Denizin soğuk olması nedeniyle şoka girdiği belirlenen köpek bir soba kenarında ısıtıldı.

Olayı gören vatandaşlar ise kendi canını hiçe sayarak girdiği denizden köpeği kurtaran Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal’a teşekkür etti.

Olay anı ise sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Kocaeli'de bir veteriner, köpeği boğulmaktan kurtardı İZLE





