Dolar
7.5546
0.0622%
Euro
8.9769
0.0512%
Altın
1864.12
-0.1424%
Borsa
1313.02
0%
G. Altın
452.914
-0.0269%
Bitcoin
136118.79
-0.1965%
EXEN Coin
12.35
0.32%
9ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 9 C

    Kocaeli'de bir veteriner, köpeği boğulmaktan kurtardı

    Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir köpek, kıyafetleri ile denize giren veteriner hekim tarafından ölmekten kurtarıldı.
    • İHA
    • 20.11.2020 - 04:28
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 04:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de bir veteriner, köpeği boğulmaktan kurtardı

    Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kerpe sahilinde yaşananan olayda, İstanbul'dan Kandıra'daki yazlık evine tatile gelen ve deniz kenarında bağrışmaları duyan Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal, bir köpeğin boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü.

    KIYAFETLERİYLE GİRİP KURTARDI

    Denizdeki köpeği gören Öçal, kıyafetleri ile denize girerek köpeği karaya çıkarttı.

    Denizin soğuk olması nedeniyle şoka girdiği belirlenen köpek bir soba kenarında ısıtıldı.

    Olayı gören vatandaşlar ise kendi canını hiçe sayarak girdiği denizden köpeği kurtaran Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal’a teşekkür etti.

    Olay anı ise sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

    Kocaeli'de bir veteriner, köpeği boğulmaktan kurtardı İZLE

    Kocaeli de bir veteriner, köpeği boğulmaktan kurtardı #1

    Kocaeli de bir veteriner, köpeği boğulmaktan kurtardı #2

    Kocaeli de bir veteriner, köpeği boğulmaktan kurtardı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir