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- Kocaeli'de bira şişesiyle polislere saldırdı
Kocaeli'de bira şişesiyle polislere saldırdı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı.
- AA
- 06.08.2021 - 01:33
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, kendisini gözaltına almak isteyen polislere bira şişesiyle saldırdı.
ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İnönü Mahallesi 1954. Sokak'ta E.U. ile polisler arasında arbede yaşandı.
Elindeki bira şişesiyle polislere saldıran şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
E.U'nun polis merkezindeki işlemleri sürüyor.