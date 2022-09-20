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    Kocaeli'de biri kişi, zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklandı

    Gebze ilçesinde, zihinsel engelli oğlunun bıçakladığı öne sürülen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • 20.09.2022 - 05:45
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    Kocaeli'de biri kişi, zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklandı

    Ulus Mahallesi 2150 Sokak'da evlerinde K.K. (27) ile babası Bayram K. (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K, babasını bıçakla yaraladı.

    Hastanede kurtarılamadı

    AA'nın aktardıpına göre; çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram K. yaşamını yitirdi.

    Polis, zihinsel engelli olduğu belirtilen şüpheliyi gözaltına aldı.

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