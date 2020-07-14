Kent içi ulaşımda kullanılan bisikletlere zarar veren şüpheliler güvenlik kameralarına yakalanırken, haklarında yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

Kocaeli’de 2014 yılın Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete koyulan, kent içi toplu ulaşıma alternatif ulaşım hizmeti sağlayan akıllı bisikletlere zarar veren şüpheliler, kameralara yakalandı.

12 ilçede hizmete sunulan ve vatandaşların sıklıkla kullandığı bisikletlere zarar verenlerin görüntüleri pes dedirtti.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde, İzmit Alikahya ve Sanayi Mahallesi’ndeki bir AVM önünde, akıllı bisikletlerin yanına gelen şüphelilerin, bisikletlere ve bisikletlerin bağlı olduğu sisteme zarar verdikleri görülüyor.

Kocaeli’de bisikletlere zarar verenler kamerada ViDEO

YERE VURUP, ZARAR VERDİLER

Kimliği belirsiz şüphelilerin, bisikletleri kiralamak için kullanılan akıllı ekranları elleriyle kırarak zorla almaya çalıştıkları, bunu başaramadıkları için bisikleti yere vurarak zarar verdikleri anbean kameraya yansıyor.

YOLA ATTIKLARI BİSİKLET, ARACA ÇARPTI

Alikahya’da kameraya takılan şüpheliler ise kiraladıkları bisikleti yol ortasına atarak uzaklaşıyor. Hareket eden bisiklet, cadde üzerinde park halindeki araca çarparak durabiliyor. Çarpma sonrası bisiklette ve araçta ciddi zarar oluşuyor.

BELEDİYE YASAL İŞLEM BAŞLATTI

Bisikletlere zarar veren şüphelilerin görüntülerle belirlenmesi ve cezalandırılmaları konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yasal işlem başlatılacağı açıklandı.