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    Kocaeli’de bisikletlere zarar verenler kamerada

    Kent içi ulaşımda kullanılan bisikletlere zarar veren şüpheliler güvenlik kameralarına yakalanırken, haklarında yasal işlem başlatılacağı açıklandı.
    • İHA
    • 14.07.2020 - 12:56
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    Kocaeli’de bisikletlere zarar verenler kamerada

    Kocaeli’de 2014 yılın Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete koyulan, kent içi toplu ulaşıma alternatif ulaşım hizmeti sağlayan akıllı bisikletlere zarar veren şüpheliler, kameralara yakalandı.

    12 ilçede hizmete sunulan ve vatandaşların sıklıkla kullandığı bisikletlere zarar verenlerin görüntüleri pes dedirtti.

    O ANLAR KAMERADA

    Güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde, İzmit Alikahya ve Sanayi Mahallesi’ndeki bir AVM önünde, akıllı bisikletlerin yanına gelen şüphelilerin, bisikletlere ve bisikletlerin bağlı olduğu sisteme zarar verdikleri görülüyor.

    Kocaeli’de bisikletlere zarar verenler kamerada ViDEO

    YERE VURUP, ZARAR VERDİLER

    Kimliği belirsiz şüphelilerin, bisikletleri kiralamak için kullanılan akıllı ekranları elleriyle kırarak zorla almaya çalıştıkları, bunu başaramadıkları için bisikleti yere vurarak zarar verdikleri anbean kameraya yansıyor.

    Kocaeli’de bisikletlere zarar verenler kamerada #1

    YOLA ATTIKLARI BİSİKLET, ARACA ÇARPTI

    Alikahya’da kameraya takılan şüpheliler ise kiraladıkları bisikleti yol ortasına atarak uzaklaşıyor. Hareket eden bisiklet, cadde üzerinde park halindeki araca çarparak durabiliyor. Çarpma sonrası bisiklette ve araçta ciddi zarar oluşuyor.

    Kocaeli’de bisikletlere zarar verenler kamerada #2

    BELEDİYE YASAL İŞLEM BAŞLATTI

    Bisikletlere zarar veren şüphelilerin görüntülerle belirlenmesi ve cezalandırılmaları konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

    Kocaeli’de bisikletlere zarar verenler kamerada #3

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